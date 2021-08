K-pop-ster Kris Wu gearresteerd voor verkrachting

Kris Wu is een van de grootste sterren in China. Hij werd bekend als een van de leden van de K-pop band Exo maar begon in 2014 een solocarrière als model, zanger en acteur. Zo speelde hij in verschillende Chinese films mee, maar ook in de Hollywood-films ‘xXx: Return of Xander Cage’ en ‘Valerian and the City of a Thousand Planets’.