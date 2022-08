Juwelendief Kim Kardashian heeft geen spijt: “Ze gooit haar geld toch weg”

Celebrities Taylor Swift figureerde bijna in ‘Twilight’: “Ze zou de aandacht te hard afleiden”

Binnenkort verschijnt Taylor Swift (32) weer op het witte doek in de film ‘Amsterdam’. Het is niet de eerste keer dat de zangeres haar acteerkunsten bovenhaalt, eerder kwam ze ook al voorbij in onder andere ‘Cats’ en ‘Valentine’s Day’. Daarbovenop scheelde het niet veel of ze mocht ook ‘The Twilight Saga: New Moon’ aan die lijst toevoegen.

