Justin Timberlake verontschuldigt zich na hele heisa rond ‘Framing Britney Spears’

CelebritiesEr waren de afgelopen dagen veel ogen gericht op Justin Timberlake (40). In de documentaire ‘Framing Britney Spears’ wordt de relatie die Timberlake en Britney (39) jaren geleden hadden uitgebreid onder de loep genomen, waarbij zou blijken dat Justin wellicht meer aandeel had bij haar mentale instorting dan tot nu toe werd gedacht. Volgers van de zanger lieten de voorbije week dan ook massaal veel reacties achter op zijn sociale media.

Britney en Justin vormden drie jaar lang een koppel voordat ze in 2002 uit elkaar gingen. In de documentaire komen er nu verschillende cruciale momenten uit deze periode aan bod. Zo is te zien hoe Britney een ongeziene lading kritiek te verwerken kreeg, een beeld dat Justin Timberlake echter zélf bewust mee gecreëerd had.

Volgens de documentaire werd Britney destijds bewust in een negatief daglicht geplaatst om Justins eigen carrière een boost te geven. Iets wat ook de kijkers vinden en volgers van de zanger zijn duidelijk niet van plan om de zanger te sparen.Op zijn Instagram is inmiddels een stroom van oproepen en opmerkingen ontstaan waarin de zanger wordt opgeroepen om publiekelijk zijn excuses aan te bieden aan Britney.

Excuses op Instagram

Iets wat Timberlake ondertussen gedaan heeft. Zo reageerde de zanger via een bericht op zijn Instagramaccount op de vele beschuldigingen en daarnaast heeft hij meteen ook zijn excuses aangeboden. ‘Ik heb alle berichten, reacties en commentaren gezien en ik wil reageren. Ik wil mij excuseren voor de momenten in mijn leven die hebben bijgedragen aan het probleem, voor wanneer ik gesproken heb terwijl het niet mijn plaats was of voor wanneer ik gezwegen heb terwijl ik eigenlijk had moeten protesteren. Ik begrijp dat ik niet genoeg gedaan heb en dat ik op bepaalde momenten geprofiteerd heb van het systeem.”

In het bericht, dat twee pagina’s lang is, zegt Justin Timberlake nog dat hij zich wil excuseren bij Britney Spears en bij Janet Jackson. Timberlake en Jackson stonden in het verleden samen op het podium tijdens de halftime show van de Super Bowl. Tijdens hun optreden trok hij per ongeluk iets te hard aan het bovenstukje van de zangeres waardoor plots iedereen haar tepel te zien kreeg. In plaats van te reageren op alle reacties en zijn verantwoordelijkheid op te nemen, koos hij ervoor om alles te negeren.

“Deze industrie kent veel gebreken. Ze geeft mannen, zeker blanke mannen, meer kansen om succesvol te zijn. Aangezien ik zelf tot deze categorie behoor, ben ik verplicht om er iets van te zeggen”, klinkt het nog verder in de post. Timberlake geeft dus toe dat hij in het verleden fouten gemaakt heeft, maar dat hij hier in de toekomst verandering in wil brengen.

