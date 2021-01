Justin Timberlake verklapt na 4 maanden eindelijk naam van zoontje

In een video-interview met de Amerikaanse presentatrice Ellen DeGeneres (62) sprak Justin voor het eerst over zijn zoon. “We zijn ontzettend dankbaar dat dit prachtige jongetje in ons leven gekomen is, en ik zal je zijn naam vertellen. Hij heet Phineas en hij is simpelweg fantastisch. Phineas is zó lief, ook al slaapt niemand hier in huis nog. Maar dat geeft niet. We zijn dolgelukkig en heel erg dankbaar”, aldus Justin.