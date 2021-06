Justin Timberlake neemt het samen met andere sterren op voor Britney Spears: “Ze verdient dit niet”

CelebritiesHet verhaal dat Britney Spears (39) woensdag in de rechtbank vertelde, liet werkelijk niemand onberoerd. De zangeres vertelde onder meer dat ze een einde wil maken aan de bewindvoering van haar vader en om haar punt duidelijk te maken, deed de zeer emotionele Spears een aantal opvallende uitspraken. “Ik kan nu geen volledig leven leiden. Ik wil dat het stopt”, klonk het onder meer. De reacties op haar getuigenis zijn dan ook overweldigend en de popster kreeg ondertussen ook heel wat steun van andere beroemdheden zoals bijvoorbeeld haar ex Justin Timberlake.

Justin Timberlake was er op woensdag snel bij om Britney Spears een hart onder de riem te steken. Vlak na haar getuigenis reageerde de zanger al op zijn sociale media. “Na wat we vandaag gezien hebben, moeten we Britney allemaal steunen. Ongeacht ons verleden, de goede en slechte momenten en hoe lang geleden het al wel niet is… wat er met haar aan het gebeuren is, is gewoon niet juist.”

In haar statement, dat zo’n dertig minuten in beslag nam, vertelde de zangeres onder meer dat ze haar spiraaltje niet mag verwijderen. Volgens Britney wil haar vader Jamie bijvoorbeeld niet dat ze nog meer kinderen krijgt. Een uitspraak die Timberlake maar moeilijk kan vatten. “Een vrouw moet in staat zijn om keuzes te maken over haar eigen lichaam. Volgens Justin Timberlake is het dus hoog tijd om komaf te maken met de bewindvoering van haar vader. “Niemand zou ooit tegen zijn of haar wil vastgehouden moeten worden of toestemming moeten vragen voor iets waar ze zo hard voor gewerkt hebben.”

De zanger eindigde zijn bericht op Twitter nog met een laatste boodschap van steun voor de zangeres. “Jess en ik steunen Britney in deze moeilijke periode. We hopen dat de rechtbank en haar familie de juiste beslissing zullen maken. En dat ze in de toekomst haar eigen leven mag bepalen.”

Steun uit bekende hoek

Naast Justin Timberlake reageerden heel wat andere celebs op haar getuigenis in de rechtbank. Zo liet bijvoorbeeld ook zangeres Mariah Carey weten dat ze achter de zangeres staat. “Britney, we houden van je. Blijf sterk!”, klinkt het uit het kamp van Carey. Verder kan Britney Spears ook nog op de steun van zangeres Brandy rekenen. “Ik stuur hierbij al mijn liefde naar Britney Spears én haar fans.”

Rose McGowan, die in het verleden meespeelde in de serie ‘Charmed’, deed ook nog haar zegje op Twitter. “Britney Spears heeft het recht om boos te zijn. Hoe zou jij je voelen als iemand jouw leven van je had afgenomen? Ik hoop dat ze voortaan het leven kan leiden dat ze zelf wil. STOP met vrouwen te controleren. #FreeBritney.”

Wie verder nog iets te zeggen had, was zangeres Halsey. Zij schreef het volgende op haar sociale media: “Ik hoop met heel mijn hart dat ze haar vrijheid krijgt. Ik bewonder haar moed om voor zichzelf op te komen vandaag. Daarnaast wil ik tegen iedereen die denkt zeggenschap te hebben over het feit dat iemand een kind op de wereld zou willen zetten: fuck you!”.

