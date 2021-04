Justin Theroux had alle aandacht voor relatie met Jennifer Aniston niet zien aankomen

“Was het een shock, alle aandacht die je tien jaar geleden kreeg toen je iets begon met Jennifer (Aniston, red.) en trouwde?”, wil presentator Willie Geist weten. “Zeker", beaamt Justin Theroux, die in 2011 een relatie begon met de ‘Friends’-actrice. “Ik denk dat een deel van me dacht: ik ben een karakteracteur en een schrijver. Meer zit er niet in.” Toch was de media maar al te geïnteresseerd in de man die het hart van Jennifer Aniston kon veroveren. Om met alle aandacht om te leren gaan, kon hij rekenen op het advies van een collega-acteur. “Jason Bateman gaf me wel heel wijs advies toen dat allemaal gaande was. Hij zei: ‘Kijk, in de entertainmentindustrie zal er een personage geboren worden. Jij bent dat personage, maar ook niet écht. Dat personage is kwaad, dat personage heeft een probleem, dat personage is lief. Het is eigenlijk een soort van soap die geschreven gaat worden. Dus mijn advies is: volg die verhaallijn niet.‘”

Hoewel ze in 2017 uit elkaar gingen, zijn Theroux en Aniston nog steeds goed bevriend. “Ik zou wel zeggen dat we vrienden gebleven zijn", klonk het onlangs nog in Esquire. “We praten niet elke dag, maar we bellen elkaar wel. We FaceTimen. We sms’en. Of je het nu leuk vindt of niet: we hadden helemaal geen dramatische breuk. We houden nog steeds van elkaar. Ik ben echt oprecht wanneer ik zeg dat ik onze vriendschap koester." Hij vervolgde: “Zelfs wanneer we niet samen zijn geven we elkaar vreugde en vriendschap. Ze maakt me heel erg aan het lachen. Ze is hilarisch. Het zou echt een groot verlies zijn als we geen contact meer zouden hebben.”