Justin Bieber wil priester van controversiële kerk worden

Bieber zou zich momenteel richten op een studie om priester te worden en is volgens bronnen ‘nog nooit zo gelukkig geweest’. Ook Justins vrouw Hailey gaat al jaren naar Hillsong Church en steunt haar man volledig in zijn besluit. “Hij is absoluut niet van plan om zijn muzikale carrière op te geven, maar voelt dat er meer is dan alleen dat,” aldus een bron.

Het feit dat Justin naar voren stapt om een belangrijke rol op zich te nemen is opmerkelijk, omdat zijn spiritueel leider en voormalig religieus mentor Carl Lentz in november bij de kerk opstapte. Volgens de kerk waren er meningsverschillen ontstaan met Lentz en zou hij een aantal ‘morele fouten’ hebben begaan: hij had overspel gepleegd. Wel is duidelijk dat Lentz zichzelf heeft laten opnemen in een kliniek, waar hij geholpen wordt voor depressies, angstaanvallen en een burn-out.

Bieber en Lentz onderhielden een innige relatie, waarin Justin hem zelfs zijn tweede vader noemde. Hoewel Lentz nog te gast was bij het huwelijksfeest van Justin en Hailey in 2018, had de zanger toen al afstand genomen van zijn mentor en zijn heil bij een nieuw spirituele leider gezocht. In november ontvolgden de Biebers Lentz op sociale media, wat in Hollywood zo’n beetje gelijk staat aan definitief afscheid nemen van iemand.

Controverse

Dat Bieber net bij Hillsong aan de slag wil, is opvallend. De kerk is bijzonder controversieel omdat de bijbel er erg letterlijk wordt opgevat. Ze zijn daarom berucht anti-LGBTQ, iets wat vele gelovigen niet meer gepast vinden in 2020. Acteur Chris Pratt kreeg zopas nog bakken vol kritiek omdat hij lid was van de kerk. Daarnaast beweren ex-leden van Hillsong dat er misbruik wordt gemaakt van de kerkgangers. “Het is een sekte”, zo klinkt het. “Ze doen aan slavenarbeid.”

