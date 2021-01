Justin Bieber wil dan toch geen pastoor worden en neemt afstand van controversiële Hillsong-kerk

Celebrities Kate Winslet openhartig over seksscènes in films: “Ik had geen idee wat ik aan het doen was”

2 januari Kate Winslet (45) speelt in de nieuwe bioscoopfilm ‘Ammonite’ verschillende expliciete seksscènes met haar tegenspeelster Soairse Ronan (26). Die voelden anders dan intieme scènes die ze eerder heeft gespeeld, zoals in Titanic met Leonardo DiCaprio. “Dit was anders dan heteroseksuele liefdesscènes”, zegt ze tegen het Australische tijdschrift The Weekend Australian.