Justin Bieber treedt op in Saudi-Arabië ondanks bakken kritiek

Justin Bieber deed zondag alle harten van fans in het Jeddah Corniche Circuit in Djedda — waar eerder die dag de Formule 1-grand prix werd verreden — sneller slaan. Maar zijn optreden in het Midden-Oosten is bij sommigen in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens TMZ zouden veel mensen campagne hebben gevoerd om het concert niet te laten doorgaan. Activisten riepen Bieber op om zijn optreden te annuleren uit protest tegen de arrestaties van onschuldige mensenrechtenactivisten die het vanwege hun kritiek op het regime en de koninklijke familie zwaar te verduren krijgen in het land.