Justin Bieber laat smaadzaak rond seksueel wangedrag vallen

Compleet verzonnen

De incidenten in kwestie dateren van 2014 en 2015. De eerste vrouw die de Canadese zanger beschuldigde, heet Danielle. De tweede dame gebruikt de naam ‘Khadidja’ op sociale media, maar haar echte naam is Kadi. Danielle beweert dat Justin Bieber haar aangerand heeft in het Four Seasons Hotel in Austin (Texas) tijdens het SXSW Music Festival. Het tweede vermeende slachtoffer, Kadi, zegt dan weer dat Bieber haar seksueel misbruikt heeft in het Langham Hotel in New York. De feiten zouden plaatsgevonden hebben na het Met Gala in 2015.