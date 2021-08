Justin Bieber boos om gebruik van 'onflatterende' foto's van zichzelf in de media

Film INTERVIEW. Liam Neeson voor het eerst op de set met zijn zoon: “Het deed ons terugden­ken aan de dood van mama, dat was pijnlijk”

4 augustus Eindelijk weer films in de bioscoop na een lange coronaperiode zonder blockbusters. Vandaag nog ging ‘Made in Italy’ in première, de allereerste film waarin wereldster Liam Neeson (69) en zijn zoon, Michael Richardson (26), samen op de set staan. De twee vertellen over hun samenwerking, en over de herkenbare factoren in het script. “Er waren momenten waarop ik dacht dat ik in tranen uit zou barsten.”