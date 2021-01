Justin Bieber blikt terug op donkere periode waarin hij werd gearresteerd: “Ik was boos op God”

Celebrities Huis van overleden ‘Glee’-actrice Naya Rivera verkocht na amper 9 dagen

22 januari Zes maanden na het overlijden van Naya Rivera, de ‘Glee’-actrice is in juli op tragische wijze verdronken, werd haar huis in Los Angeles te koop gezet. Lang heeft de villa echter niet op de huizenmarkt gestaan, want volgens de New York Post zou haar eigendom na amper negen dagen al verkocht zijn.