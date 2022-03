Justin Bieber bleef constant bij Hailey toen ze een bloedklonter had: “Hij kan zich geen leven zonder haar voorstellen”

Hailey Bieber werd op donderdagochtend opgenomen in een ziekenhuis in Palm Springs. De echtgenote van Justin Bieber kreeg tijdens het ontbijt symptomen die op een beroerte leken. Uiteindelijk stelden artsen vast dat de Amerikaanse een klein bloedstolsel in haar hersenen gekregen had. “Justin heeft iedereen die hij kent gebeld of ge-sms't met de vraag voor haar te bidden en hij is geen moment van haar zijde geweken,” vertelt een bron aan People. “Daarbij heeft hij tegen iedereen gezegd dat Hailey zijn rots in de branding is en hem heeft gered uit een donkere periode. En dat hij haar elke dag opnieuw waardeert en onvoorwaardelijk van haar houdt.”