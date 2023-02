Justin Bieber aangeklaagd om schietincident op Super Bowl-feestje

CELEBRITIES Madonna bijt van zich af na kritiek op haar uiterlijk: “Dit is pure leeftijds­dis­cri­mi­na­tie en misogynie”

Na haar verschijning op de Grammy Awards zondagavond, werd Madonna (64) de talk of the town. Op sociale media krijgt de Amerikaanse zangeres te maken met hevige kritiek op haar uiterlijk. Zo vinden sommigen haar onherkenbaar en vragen ze zich af wat er met haar is gebeurd. Maar daar trekt de ster zich duidelijk niets van aan. Dat maakt ze duidelijk in een bericht op Instagram. “Ik ben blij om het voortouw te nemen en een rolmodel te zijn.”

8 februari