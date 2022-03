Jussie Smollett zit in de psychiatrische afdeling van gevangenis en gelooft dat zijn huidskleur ermee te maken heeft

De acteur, die 150 dagen gevangenisstraf heeft gekregen voor het in scène zetten van een aanval op hem en daar vervolgens over te liegen tegen de politie, zou volgens zijn broer op de psychiatrische afdeling van de Cook County gevangenis zitten door een foutje in het papierwerk: “Ik wil gewoon duidelijk maken dat hij op geen enkele manier het risico loopt om zichzelf te verwonden en hij wil dat mensen weten dat hij zeer stabiel is, hij is zeer sterk, hij is gezond en klaar om de uitdaging aan te gaan die tegen hem is opgezet,” zei zijn broer Jocqui in een verklaring op Instagram. “Dit is niet juist, het is een schande.”