Jurylid spreekt zich uit over gedrag van Amber Heard tijdens rechtszaak: “We geloofden haar krokodillentranen niet”

CELEBRITIES Bradley Cooper openhartig over cocaïnever­sla­ving: “Ik was compleet verloren”

Bradley Cooper was naar eigen zeggen ‘compleet verloren’ toen hij in de beginjaren 2000 verslaafd was aan cocaïne en daardoor zijn rol in de actie-thrillerserie ‘Alias’ kwijtraakte. Dat vertelde de 47-jarige acteur in een interview met de podcast ‘SmartLess’, die gepresenteerd wordt door mede-acteurs Jason Bateman, Will Arnett and Sean Hayes.

15 juni