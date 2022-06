Jury in proces Amber Heard en Johnny Depp gaat uiteen zonder besluit. Beraad gaat vandaag verder

Bekijk hieronder nog eens de vijf opvallendste momenten uit het proces:

Johnny Depp beschuldigt zijn ex-vrouw Amber Heard van het afleggen van valse verklaringen in een commentaarstuk over huiselijk geweld in de Amerikaanse krant Washington Post in 2018. Dit stuk, zegt hij, schaadde zijn reputatie, waardoor hij rollen verloor in de "Fantastic Beasts"- en "Pirates Of The Caribbean"-films. Daarvoor eist hij zo'n 50 miljoen dollar (ongeveer 46 miljoen euro) schadevergoeding. Heard heeft een tegenzaak aangespannen voor 100 miljoen dollar.