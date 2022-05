Jury in proces Amber Heard en Johnny Depp gaat uiteen zonder. Beraad gaat woensdag verder

Celebrities Diplo mag niet binnen op feestje waar hij is ingehuurd als dj: “De volgende keer zet ik mij op de gasten­lijst”

De Amerikaanse dj Diplo (43) was onlangs in Cannes voor het filmfestival. Maar ondanks zijn populariteit werd de ster niet overal herkend in de Franse badplaats. Op sociale media deelde hij een video waarin te zien is dat hij niet binnen mocht op een feestje. De security hield hem tegen, ook al was Diplo er geboekt als dj. De Amerikaan kon er gelukkig wel mee lachen: “De volgende keer zet ik mij op de gastenlijst.”

