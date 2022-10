Jury geselecteerd voor verkrachtingszaak tegen Harvey Weinstein

De onthullingen over Weinstein markeren het begin van de #MeToo-beweging in 2017. De filmproducer was het eerste grote publiekelijke figuur dat in opspraak kwam. De rechtszaak tegen hem start maandag. Er worden dan elf klachten aangekaart, afkomstig van vijf verschillende vrouwen. Alle gebeurtenissen zouden zich hebben afgespeeld tussen 2004 en 2013. Momenteel zit Weinstein al een straf van 23 jaar uit nadat hij twee jaar geleden in New York werd veroordeeld voor verkrachting en aanranding. Als hij nu ook in Los Angeles wordt bestraft, krijgt hij een gevangenisstraf van 140 jaar.