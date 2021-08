Jurist over stap opzij van papa Britney Spears: “Goed nieuws, maar er hangt een staartje aan”

“Uiteraard is dit goed nieuws, maar toch moeten we voorzichtig blijven”, aldus Jonas. “Jamie heeft inderdaad kenbaar gemaakt dat hij wil stoppen als voogd, maar hij zegt ook nadrukkelijk dat hij die rol wil overdragen wanneer de tijd daar rijp voor is. Da’s dus nog niet voor meteen. Hij wil eveneens dat het op een ordelijke manier verloopt, wat aantoont dat hij daar zelf iets over te zeggen wil hebben.”

Jamie is al een tijdje niet langer de voogd van de persoon van Britney, maar over haar financiën was hij wel nog de bewindvoerder. Daar komt nu binnenkort verandering in. Wanneer de overdracht echter zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. “Dat zal normaal op de zitting van 29 september besproken worden”, vervolgt Jonas. “Maar wellicht zal er eerder nog informatie uit het kamp van Jamie komen over hoe zij die overdracht zien.”

Volgens Van Giel is de beslissing van Jamie wel een eerste stap in de goede richting. “Britney wil dat de bewindvoering volledig verdwijnt, maar da’s voorlopig nog niet aan de orde.”

Britney Spears staat sinds 2008 onder het voogdijschap van haar vader, nadat ze wegens privé- en professionele problemen een inzinking had gekregen. Tijdens een veelbesproken rechtbankzitting haalde ze recent fel uit naar haar papa. “Hij maakt misbruik van het voogdijschap en controleert m’n hele leven. Ik mag zelfs m’n spiraaltje niet laten verwijderen. Ik wil hem aanklagen en hij verdient het om achter tralies te zitten”, vertelde ze toen. De stap terug van Jamie is dan ook een eerste overwinning in de queeste van de popster naar meer vrijheid.

