Persbericht

Toen Brad en Angelina in 2019 gingen scheiden, besloot Jolie om uit het project te stappen en begon ze te onderhandelen om haar ex uit te kopen. Ze stemde er zelfs mee in om het bedrijf 68 procent tegen 38 procent te verdelen in het voordeel van Pitt, omdat hij meer geld en tijd in het project had geïnvesteerd. Maar tot zijn grote verbazing ontdekte hij in de zomer van 2021, via een persbericht dan nog, dat Jolie haar deel van 50 procent had verkocht aan een Russische oligarch genaamd Yuri Shefler. Brad Pitt gelooft dat zijn ex-vrouw specifiek Shefler koos omdat ze wist dat het slecht zou zijn voor de zaken aangezien hij banden heeft met Vladimir Poetin.