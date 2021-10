Juridische strijd om kinderen ‘Brangelina’ gaat verder: rechter weigert beroep van Brad Pitt

Celebrities Amanda Seyfried openhartig over moeilijke bevalling: “Doodsbang om postnatale depressie te krijgen”

26 oktober Amanda Seyfried (35) heeft in een interview met ‘People’ wat meer verteld over de moeilijke bevalling van haar zoontje vorig jaar. De ‘A Mouthful of Air’-actrice sprak over haar ruggengraat-problemen en de angst die ze voelde tijdens haar zwangerschap.