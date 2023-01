Julia Roberts ontdekt na 55 jaar dat ze eigenlijk helemaal geen Roberts is

Muziek Gaat nieuw nummer van Miley Cyrus over ex-man Liam Hemsworth? Fans denken van wel

“We bouwden een huis en zagen het branden”, zingt Miley Cyrus (30) in haar nieuwe nummer ‘Flowers’. Fans hebben een sterk vermoeden dat dat gaat over haar ex-man Liam Hemsworth (33). De twee hadden al een heel liefdesparcours afgelegd voor ze trouwden in 2018, maar op vraag van Liam ging het paar al in 2019 uit elkaar. De zangeres lijkt over het gebroken huwelijk te zingen in het nummer: ze vertelt hoe ze haar best deed voor een relatie die mislukte, maar dat ze zichzelf nu graag ziet. Er is ook nog meer, want Miley liet het nummer net op de verjaardag van Liam op de wereld los.

