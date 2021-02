Julia Roberts had een heel speciale eis voor ze wilde verschijnen in ‘Friends’

CelebritiesNaar aanleiding van de 25ste verjaardag van de ‘Friends’-aflevering ‘The One After The Superbowl’ waarin Julia Roberts (53) een gastrol speelde, doen enkele medewerkers van de sitcom hun boekje open in Hollywood Reporter over wat er toen in die periode gebeurd is. “Julia Roberts had enkele eisen voor ze wilde mee doen en tijdens de opnames flirtte ze erop los met Matthew Perry (51).”

Een van de medewerkers, Kevin Bright, zat toen op de eerste rij: “Matthew Perry had aan Julia Roberts (toen 28) gevraagd of ze het niet zag zitten om een gastrol te spelen in een van de afleveringen van ‘Friends’. Roberts had naar Perry geschreven dat ze het zou doen als de acteur haar een paper over kwantumfysica zou schrijven. Matthew Perry is er toen onmiddellijk aan begonnen en heeft het de volgende dag naar haar gefaxt.”

Veel geflirt

In de beruchte aflevering van 1996 is te zien hoe Julie Roberts Susie Moss speelt, een voormalige klasgenote van Chandler (Matthew Perry). Toen ze op de lagere school zaten, had Chandler op het podium het rokje van Susie omhoog getrokken, waardoor iedereen haar slipje kon zien en ze de bijnaam ‘Susie Underpants’ kreeg. Susie komt jaren later terug en wil op date met Chandler, wat eigenlijk een wraakactie is voor wat er in het verleden gebeurd is. Roberts optreden werd in die periode goed uitgespeeld, want de geruchten gingen de ronde dat beide acteurs na de opnames ook effectief kortstondig iets met elkaar gehad hebben.

Alexa Junge, een van de schrijfsters van de show, zei dat Roberts geïnteresseerd was in Perry omdat hij zo charmant was en dat liet ze ook goed blijken tijdens de opnames. “Er werd ook veel geflirt in de faxen die de twee continu naar elkaar schreven. Zo vroeg Roberts aan Perry waarom ze met hem zou moeten uitgaan. Iedereen in de schrijverskamer hielp Matthew vervolgens om haar uit te leggen waarom.”

Tijdens een meeting met fans, nadat hun relatie beëindigd was, zette Perry alvast volgende puntjes op de i: “Ja, we hebben wel even een relatie gehad. Maar uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan omdat we het beiden te druk hadden. Het was alsof de drukst bezette man ter wereld op stap ging met de drukst bezette vrouw ter wereld. Zoiets werkt nu eenmaal niet. Maar we zijn wel vrienden gebleven en kunnen beiden nog door dezelfde deur. En ja hoor, onze relatie was heus wel echt.”

