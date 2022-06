Julia Roberts en George Clooney herenigd in ‘Ticket to Paradise’: dit zijn de eerste beelden

Celebrities Kanye West verschijnt plots helemaal bedekt in het zwart op podium van de BET Awards

Kanye West maakt een zeldzame publieke verschijning op de BET Awards 2022 om de Lifetime Achievement Award uit te reiken aan zijn vriend Sean ‘Diddy’ Combs. West is al even niet meer in het openbaar gezien en bedekt zich ook nu volledig in het zwart. In zijn speech kan er alvast wel een grapje van af: “Diddy hielp me bij mijn vrouwenkeuze... Maar hier staan we dan, bedankt hoor, vriend.”

