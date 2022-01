Julia Fox verzekert dat relatie met Kanye West géén publiciteitsstunt is

CelebritiesJulia Fox (31) houdt vol dat haar nieuwe relatie met Kanye ‘Ye’ West (44) geen publiciteitsstunt is en voegt er zelfs aan toe dat haar vrienden vinden dat hun relatie “heel logisch” is: “Er zijn altijd mensen die denken dat alles voor de bekendheid gebeurt. Ik denk dat niet.”

In een gesprek met collega-actrice Niki Takesh in haar podcast ‘Forbidden Fruits’, maakte Fox korte metten met de geruchten dat haar romance met West alleen voor de media-aandacht is. Takesh vertelde dat zij al vaker had opgevangen dat de relatie van Fox gewoon een stunt was, waarop Julia kordaat antwoordde: “Er zijn altijd mensen die denken dat elk ‘dingetje’ tussen beroemdheden opgezet spel is. Dat is het niet.”

In een interview met People gaf de actrice nog meer uitleg: “Onze gemeenschappelijke vrienden stuurden me een sms en zeiden dat het eigenlijk best heel logisch is.” Maar ondanks dat Fox en West al op verschillende dates zijn gegaan, hield Fox vol dat ze tot nu toe gewoon graag bij elkaar zijn: “Op dit moment leef ik gewoon in het moment en heb ik geen verwachtingen. Er zijn geen labels, niets van dat alles. Het zijn gewoon twee mensen die elkaar beter laten voelen.”

Julia vertelde ook over haar voorliefde voor Pete Davidson, die nu aan het daten is met West’s ex Kim Kardashian. Julia deed in 2019 nog een fotoshoot met Pete voor Paper Magazine en zei dat ze “hield” van “de shoot en de foto’s”.

