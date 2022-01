Julia Fox noemt Kanye West haar “favoriete make-up artiest”

Celebrities Jessie J openhartig over miskraam: “Droevigste en eenzaamste tijd van m’n leven”

Jessie J heeft op het podium in Londen gepraat over haar miskraam. De ‘Price tag’-zangeres vertelde dat het verliezen van een kindje haar blik op het leven volledig veranderd heeft. “Aan iedereen die dit heeft meegemaakt, het spijt me zo.”

19 januari