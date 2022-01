Julia Fox geeft nieuwe details over relatie met Kanye West

CelebritiesJulia Fox (31) houdt haar fans op de hoogte van haar nieuwe relatie met Kanye ‘Ye’ West (44). De actrice sprak voor een tweede keer met ‘Interview Magazine’ voor een soort dagboekachtig-stuk waarin ze vertelt over haar dates met de rapper. Ze noemt het ‘Fox News’ en verzekert dat haar stukken over hun dates een vast onderdeel zullen worden in het magazine.

Fox vertelt over haar meest recente dates met West in Los Angeles. Julia had eigenlijk alleen afgesproken met Madonna, maar omdat ze wist dat Kanye en Madonna elkaar ook goed kennen heeft ze de rapper alsnog uitgenodigd om aan te sluiten bij hun diner. “Ik had een afspraakje met Madonna, maar ik had Ye uitgenodigd omdat ze elkaar kennen, samenwerken en elkaar respecteren als artiesten. Toen kwamen Floyd Mayweather, Antonio Brown, en een heleboel andere mensen ook opdagen. Dus natuurlijk moesten we een fotoshoot doen.” Zo gezegd, zo gedaan. Madonna postte enkele kiekjes van het gezelschap op haar Instagram.

Op de vraag hoe hun relatie ondertussen is geëvolueerd, zei Fox dat de rapper indruk op haar heeft gemaakt. “Ik ben zo gewend om in relaties niet goed behandeld te worden, dus ik blijf maar wachten tot hij me teleurstelt, want hij doet veel grootse beloftes, en het is zo van: ‘Hoe kan hij dat ooit voor elkaar krijgen met al die andere dingen waar hij mee bezig is?’”, zei ze. “Maar hij doet het altijd.”

De actrice vertelde ook dat West een paar dagen na hun ontmoeting al haar kleren had ingepakt. Hoewel dat voor sommigen misschien lichtjes alarmerend zou overkomen, noemde Fox het zelf een “cathartische transformatie”. “Het was niet zo dat ik alleen mijn oude kleren inpakte, het was alsof ik mijn oude leven inpakte. Ik nam een bewuste beslissing om alles in een doos te stoppen. Om het verleden los te laten.” Geen zorgen, Fox zal niet naakt over straat moeten lopen want West gaf haar voor hun eerste date een hele hotelkamer vol nieuwe kleren cadeau.

Volledig scherm Kanye en Julia Fox bij haar nieuwe kleren © Instagram

Julia vertelt dat ze momenteel alles loslaat , de controle aan Kanye geeft en ze zich nu beter voelt: “Een maand geleden kon ik niet overweg met de vader van mijn zoon en had ik van niemand hulp. Ik was zo moe. En dan een paar dagen later ontmoet ik Ye, en het was de meest natuurlijke en organische aantrekkingskracht en verbinding. Ik voel me echt veilig bij hem. Het is een verlossingsverhaal”, zei ze.

Dat de band nu beter is met de vader van haar zoon, is duidelijk. Fox en haar ex Peter Artemiev kwamen maandag samen in New York om te vieren dat hun zoontje Valentino één jaar is geworden. “Mijn mooie baby is 1 vandaag! Heel erg bedankt dat je me hebt laten zien wat liefde is!”, schreef Fox later in een Instagram-post voor de jarige. “Bedankt dat je me nederig hebt gemaakt en me geduld en hard werken hebt geleerd. Bedankt dat je mijn grootste zegen bent.”

De familie reünie komt er nadat Fox zich verontschuldigde bij Artemiev. Ze noemde hem een “waardeloze” vader en een “alcoholist” in tirade op sociale media tijdens de feestdagen. “Het enige wat ik wil zeggen is dat het me spijt”, zei Fox in de laatste aflevering van haar ‘Forbidden Fruits’-podcast.

