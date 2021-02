Judi Dench schakelt vrienden in om met gezichtsverlies om te gaan

“Je vindt een manier om ermee om te gaan en over dingen die je moeilijk vindt heen te komen", legt Dench uit. “Ik heb een andere manier moeten vinden om mijn teksten te leren: enkele geweldige vrienden van me lezen ze aan me voor, telkens opnieuw. Ik moet ze dus leren door herhaling. En ik hoop dat mensen het niet merken als alle lijnen compleet hopeloos klinken”, lacht ze.

Al is er ook een grappige kant aan haar gezichtsverlies. “Een paar jaar geleden deed ik het toneelstuk ‘Winter’s Tale’ met Kenneth Branagh", zegt ze. “Ik speelde Paulina. Na een week of drie zei hij plots tegen me: ‘Judi, als je voor die lange speech op het einde nu een dikke twee meter naar rechts gaat, dan ga je hem tegen mij zeggen, in plaats van tegen de omlijsting van het podium ...' Ik moet er echt op vertrouwen dat mensen me zo'n dingen vertellen", lacht Dench.

De actrice bekent dat het best lastig kan zijn, maar dat het er ondertussen gewoon bij hoort. Al zou ze een bekende op straat nog zo voorbij kunnen lopen zonder diegene te herkennen. “Dat is lastig, maar je went eraan. En ik wil niet dat het een belemmering wordt.”

LEES OOK: