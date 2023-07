Judi Dench geeft update over tragisch verlies van gezichtsvermogen: "Ik kan scripts niet meer lezen”

Celebrities ‘Game of Thro­nes’-ster haast onherken­baar in gloednieu­we rol

“I am the king!” De ‘Game of Thrones’-fans herinneren zich ongetwijfeld nog het verfoeilijke ettertje uit de reeks, Joffrey Baratheon. Het was de Ierse acteur Jack Gleeson (31) die vier seizoenen lang in de huid kroop van de blonde schurk. En hoewel hij het acteerleven - al dan niet tijdelijk - vaarwel had gezegd heeft hij nu een gloednieuwe rol beet in de BBC-reboot van ‘The Famous Five’. Al zal hij er deze keer wél helemaal anders uitzien...