‘Judge Judy’ hoopt dat Reese Witherspoon haar wil spelen in biografische film: “De gelijkenis is treffend”

“We zijn vrienden en ze begrijpt me” zegt Judy tegen E!News over haar keuze voor Witherspoon. “Ik vind haar een geweldige actrice en ik weet dat - als ze het zou doen - dat ze dat heel leuk zou vinden”, aldus Judy. Op sociale media weerklinken ook enthousiaste reacties. Zo wordt er regelmatig verwezen naar onderstaande foto van een 23-jarige Judy die als enige vrouw afstudeerde aan de New York Law School. Daarin is de gelijkenis met Reese naar verluidt treffend.

Maar ondanks dat de plannen voor de biografische film al grotendeels gemaakt zijn, is het helemaal nog niet aan de orde. Er is namelijk nog geen einde aan Judy’s verhaal. Zo is de voormalige rechter onder meer bezig met de realityshow ‘Judy Justice’.

‘Judy Justice’ is de opvolger van het befaamde programma ‘Judge Judy’ dat in 1996 in première ging en na een totaal van 25 seizoenen eindigde. De show stopte nadat mediabedrijf CBS de herhalingen van de reeks had uitgekocht in een poging om te vermijden dat de populaire show aan andere mediabedrijven zou verkocht worden. Maar het meningsverschil met CBS raakte Judy’s koude kleren niet. Zo is ze nog steeds ‘s werelds best betaalde tv-presentatrice met een inkomen van maar liefst 47 miljoen euro per jaar.