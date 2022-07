Josje blikt terug op K3 in Het Vakantiehuis: “Ik zing nu alleen nog maar in de douche”

Celebrities Vloek slaat opnieuw toe: ‘Glee’-ac­teur gearres­teerd na verkeers­over­tre­ding

Blake Jenner, bekend van zijn rol als Ryder Lynn in de serie ‘Glee’, is opnieuw in opspraak geraakt. De Amerikaanse acteur kwam in aanraking met de politie nadat bleek dat hij door het rood gereden had. Toen nadien duidelijk werd dat hij ook nog eens gedronken had, werd hij opgepakt.

19 juli