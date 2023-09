Josh Duhamel verwacht eerste kindje met zijn 20 jaar jongere vrouw

In januari 2022 maakten de tortelduiven hun verloving op originele wijze bekend. Tijdens een wandeling op het strand vond zij een ‘boodschap in een fles’, waarop stond geschreven of ze met hem wilde trouwen. In september van dat jaar gaven ze elkaar het jawoord. En nu - één jaar later - is er gezinsuitbreiding op komst. “Baby Duhamel komt eraan”, schrijft Josh bij een foto van een echo op Instagram.