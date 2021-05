Josh Duhamel stierf bijna tijdens opnames nieuwe film

Duhamel, bekend van de films ‘Transformers’ en Jupiter’s Legacy’ trok in zijn vrije tijd vaak naar een kreek om te zwemmen en op verkenning te gaan en werd op een gegeven moment bijna door een negen meter hoge golf van een klif gespoeld. De acteur hield er een aantal schrammen aan over en deelde een video van het voorval in ‘The Tonight Show’ bij Jimmy Fallon. “Als de studio dat filmpje had gezien, hadden ze me wellicht ontslagen,” zegt Duhamel.