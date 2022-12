Joodse actrice Nathalie Portman laat van zich horen na antisemitische uitspraken van Kanye West: “Pijnlijk en beangstigend”

Celebrities Mariah Carey nodigt fans uit bij haar thuis: “Je moet een keer in je leven Kerst in New York vieren”

Het ultieme kerstcadeautje? Een uitnodiging bij ‘All I Want For Christmas’-zangeres Mariah Carey (52) herself. Ze gunt twee fans een onvergetelijke kersttrip naar New York. Een verblijf in een prachtig hotel, winkelen op haar kosten en een concert bijwonen: niets ontbreekt om de kerstsfeer op te snuiven. “Voor één keer geef ik twee fans de kans om een onvergetelijke en magische ervaring te beleven.”

