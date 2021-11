Jongste zoon van Michael Jackson spreekt voor het eerst over z’n vader: “Hij wou het leven van mensen verbeteren”

‘Good Morning Britain’ interviewde de 19-jarige op het familielandgoed in Encino, even buiten Los Angeles. Daar organiseerde hij samen met broer Prince de ‘Thriller Night Halloween Party’, waarmee ze geld inzamelden voor de liefdadigheidsorganisatie Heal Los Angeles Foundation. "We hebben hier heel veel coole spullen, je ziet een hoop geschiedenis in dit huis en in de studio", vertelt Bigi terwijl hij de presentator rondleidt in een ruimte vol memorabilia van de overleden popster. "Dat was waar het voor m’n papa allemaal om draaide: dingen maken waar mensen van genieten, en die hun leven kunnen verbeteren. Dat willen wij nu ook doen.”

Hoopvol

De zoon van de King of Pop, die zeven jaar oud was toen zijn vader in 2009 op 50-jarige leeftijd overleed, was eveneens hoopvol over de rol die hij en zijn leeftijdgenoten kunnen spelen in het verbeteren van de klimaatsituatie: "Ik denk dat het belangrijk is dat we ons er allemaal van bewust zijn, en ik weet dat we nog wel wat werk te verrichten hebben. Maar mijn generatie weet hoe belangrijk het is.”