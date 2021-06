Jongere zus van Kate Moss gaat uit de kleren voor ‘OnlyFans’-foto’s: “Ik ben een erg seksueel persoon”

CelebritiesLottie Moss (23), de jongere zus van topmodel Kate Moss (47), is niet vies van een beetje naakt. Het model werd eerder dit jaar lid van OnlyFans - de website die berucht is om zijn zeer expliciete inhoud die er gedeeld wordt. “Iedereen denkt dat OnlyFans de seksindustrie is en dat het griezelig en raar is, maar dat is het echt niet”, vertelt ze.

Wie bekend is met OnlyFans heeft waarschijnlijk al wel eens een foto van haar zien passeren. Lottie Moss toont daar maar al te graag haar seksuele kant in pikante kiekjes. Dat doet ze samen met vriendinnen die ze tijdens een shoot leerde kennen. Maar voor ze zich uitkleden worden ze graag dronken en high. “Op een van de opnamedagen kwamen er tien of vijftien meisjes naar het landhuis en gingen we allemaal naakt op de foto. Toen dacht ik: ‘Dit is zo leuk’”, vertelde Lottie aan The Mirror. “We werden allemaal dronken, we rookten wiet en gingen daarna naakt, of in ons ondergoed, samen op de foto.”

Lottie vertelt dat ze zich naakt erg op haar gemak voelt bij haar vriendinnen en dat blijkt wederzijds te zijn. Terwijl ze zich uitkleden, fotograferen ze elkaar naar hartenlust voor de website. “Ik hou ervan dat ik seksueel en vrij kan zijn, en kan posten wat ik wil posten. Ik maak deze foto’s en mijn vrienden maken deze foto’s voor mij. Wat ik het belangrijkste vind is dat ik de uiteindelijke goedkeuring over alles krijg.”

Keerzijde

Naakt gaan voor OnlyFans, daar heeft Lottie geen problemen mee. Maar als model moet ze ook geregeld naakt gaan tijdens fotoshoots en daar zit een keerzijde aan. “Iedereen denkt dat modellenwerk echt glamoureus is, maar als je op de set staat zijn het kerels van rond de dertig die foto’s maken van meisjes van zestien of zeventien jaar in hun ondergoed. Het is griezelig, het is raar”, vertelt ze. “Iedereen denkt dat OnlyFans de seksindustrie is en dat dat griezelig en raar is, maar dat is het echt niet, want we zijn allemaal meisjes onder elkaar die foto’s nemen. We voelen ons zo op ons gemak bij elkaar, en je krijgt betere foto’s omdat we elkaar goed aanvoelen.”

Lottie benadrukte in het interview dat ze de inhoud die ze online deelt wel op een bepaald niveau houdt. Haar foto’s kunnen volgens haar niet als pornografisch geclassificeerd worden.“We hebben allemaal wel eens een tepel gezien, we hebben allemaal wel eens naakte mensen gezien, maar - zonder de mensen te haten die dat wel doen - zeg ik duidelijk dat ik geen porno doe. Ik ga niet met mensen naar bed via deze app, ik maak gewoon leuke foto’s die je naar je vriendje zou sturen - het is prima, het is onschuldig, en het kwetst niemand.”

