Jonah Hill vraagt volgers om te stoppen met opmerkingen over zijn lichaam: “Het voelt niet goed”

Touchdown! ‘Star Trek’-ac­teur William Shatner (90) succesvol gelanceerd én geland met Blue Ori­gin-ra­ket van Jeff Bezos

13 oktober Acteur William Shatner, die tientallen jaren de legendarische rol van Captain Kirk speelde in de serie ‘Star Trek’, is vandaag écht de ruimte ingegaan. Dat deed hij met een toeristische vlucht van Blue Origin die na een enkele minuten weer veilig op aarde landde. De 90-jarige Shatner is de oudste persoon die ooit in de ruimte is geweest en was duidelijk ontroerd na de landing: “Het gevoel dat ik nu heb, is zoveel groter dan het leven zelf”.