Jon Bon Jovi en zijn echtgenote zijn al 40 jaar onafscheidelijk: “Ik vind Dorothea nog altijd de mooiste vrouw ter wereld”

Celebrities Godlaste­ring, doodslag en trouwen met tieners: de strafste streken van de rockster­ren

1 november Deze week is het vijftig jaar geleden dat ‘The Doors’-frontman Jim Morrison veroordeeld werd tot zestig dagen dwangarbeid voor godslastering en ook een boete kreeg omdat hij naar verluidt z’n geslachtsdeel had getoond in het openbaar. Al is Jim lang niet de enige rockster over wie straffe verhalen de ronde doen. Een overzicht!