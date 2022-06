Johnny Depps advocate Camille Vasquez ontkent relatiegeruchten: “Het is seksistisch om te denken”

CelebritiesTot voor kort ging advocate Camille Vasquez (37) nog relatief onbekend door het leven. Maar sinds ze aan de zijde van Hollywoodacteur Johnny Depp (59) stond in de rechtszaal, is de Amerikaanse een begrip. Een innige omhelzing, elkaars hand vasthouden, het was genoeg om de bal te doen rollen. Zijn Depp en Vasquez een koppel? “Een seksistische gedachte”, zegt Vasquez nu.

Aan ‘People' uit Camille Vasquez haar teleurstelling over de relatiegeruchten: “Ik denk dat het komt doordat ik een vrouw ben die gewoon haar job doet. Het is jammer dat mijn interacties met Johnny als onprofessioneel of ongepast worden beschouwd. Ik ken hem nu vier en een half jaar, hij is een vriend geworden.” Vasquez geeft naar eigen zeggen veel om haar cliënten. “Zo'n intense zaak zorgt automatisch voor een diepere band.” Vanuit Camilles roots (ze is deels Cubaans en Colombiaans) is het een reflex om iemand te knuffelen. “Ik knuffel iedereen, en daar schaam ik me niet voor”, zegt de advocate.

Johnny Depp en Camille Vasquez in de rechtszaal.

Omdat Vasquez een goeie band opbouwde met haar Hollywoodklant, brak het haar hart om te zien hoe hij ‘vocht voor zijn leven’ en moest luisteren naar heftige beschuldigingen tegenover hem. “Als ik dan een beetje troost kon bieden, dan deed ik dat. Of het nu was door zijn hand vast te houden of door te zeggen dat we er waren voor hem”, vertelt Camille.

Camille Vasquez en Johnny Depp

Niet onbelangrijk: Vasquez heeft een vriend. Ze laat weten dat ze erg gelukkig is in haar relatie. Het zou volgens de advocate bovendien onethisch zijn om met een klant te daten. “Daarom is het ook een onethische insinuatie. Het is seksistisch. Maar ik kan niet zeggen dat ik verrast was”, luidt het.

