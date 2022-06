Johnny Depp zit nu ook op TikTok en geeft 58.000 euro uit in Indisch restaurant

Celebrities Johnny Depp begroet fans en maakt grapje over verminkte vinger: “Jij hebt er vijf, ik heb er vier en eentje van 0,87"

Acteur Johnny Depp is nog steeds in het Verenigd Koninkrijk. Donderdagavond trad hij nog eens op met rockgitarist Jeff Beck in de stad Gateshead. Daarna werd hij opgewacht door een horde fans. De acteur nam even de tijd en deelde handtekeningen uit. Depp maakte zelfs een grapje over zijn verminkte vinger. Zijn vinger kwam ook ter sprake tijdens het zes weken durende proces tegen zijn ex Amber Heard. Tijdens zijn getuigenis vertelde de acteur hoe hij zijn vingerkootje kwijtspeelde na een ruzie met de actrice.

3 juni