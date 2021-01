Johnny Depp ziet een relatie met Angelina Jolie wel zitten: “Hij hoopt dat ze zijn carrière nieuw leven inblaast”

Johnny Depp zit in de hoek waar de klappen vallen: hij verloor zijn rechtszaak tegen de Britse krant The Sun en hij werd door Warner Bros. ontslagen. Johnny zal niet meer te zien zijn in de volgende ‘Fantastic Beasts And Where To Find Them’-films, een ‘Harry Potter’-spin off geschreven door J.K. Rowling, waarin hij de schurk Grindelwald vertolkte. Er was vanaf het prille begin al protest tegen zijn casting, gezien hij op dat moment beschuldigd werd van huiselijk geweld, maar J.K. Rowling geloofde zodanig in zijn onschuld dat ze erop stond dat hij alleen Grindelwald zou spelen.