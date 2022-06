Johnny Depp waarschuwt zijn fans voor nepaccounts: “Ze kunnen genadeloos zijn”

CELEBRITIES Billie Eilish openhartig over zelfliefde, misbruik en haar laatste album: “Ik heb te hard geprobeerd om gewild te zijn”

Billie Eilish (20) staat deze vrijdag, 24 juni, op het beroemde Glastonbury Festival. Als 20-jarige wordt ze de jongste soloartiest die als headliner op het Britse festival mag optreden. Met deze mijlpaal in aantocht blikt de Amerikaanse zangeres in een interview met ‘The Sunday Times Magazine’ even terug op haar laatste album, ‘Happier Than Ever', en praat ze openhartig over haar haat/liefde relatie met haar lichaam en ervaring rond misbruik.

20 juni