Johnny Depp voorlopig nog niet opnieuw opgeroepen door team van Amber Heard

De 20ste dag van het proces Johnny Depp vs Amber Heard is inmiddels aangebroken. Er wordt verwacht dat Johnny Depp vandaag opnieuw zal getuigen, dit keer op vraag van het team van Amber Heard. Voorlopig laat de Amerikaanse acteur echter op zich wachten. Volg hier alles live mee.

Het proces ging zonet van start in de rechtbank van Fairfax, Virginia. Het is de beurt aan het team van Amber om getuigen te ondervragen. Zij doen als eerste een beroep op een chirurg die zich specialiseert in verwondingen aan handen en vingers. Volgens hem zou het incident met de gebroken fles, waarbij Johnny zijn vingertop verloor, niet gebeurd kunnen zijn op de manier die Depp beschrijft. “Hij zegt dat Amber een fles naar hem gooide, die zijn hand raakte van bovenaf. Maar in dat geval zou zijn nagel beschadigd zijn geweest, en dat was niet zo.” Daarbij werden alweer verschillende foto’s van Johnny’s verwonde vinger getoond aan de jury.

Dronken acteren

Ook Camille Vasquez, de advocate van Johnny Depp, kreeg de kans om de chirurg te ondervragen. Zij vroeg dr. Moore of hij aanwezig was op het moment van het ongeval. Volgens de chirurg was dat niet het geval. Vasquez zegt dan ook dat de chirurg “niet kan uitsluiten dat de verwonding veroorzaakt is door een wodkafles”. Dr. Moore reageert dat hij dat niet kan, maar hij zegt te kunnen uitsluiten dat het is gebeurd op de manier zoals beschreven in de getuigenis van Depp. Vervolgens vraagt de advocate van Depp of hij kan uitsluiten dat de verwonding is veroorzaakt door een mes, en hij zegt dat ,hoewel hij het onwaarschijnlijk acht, hij het niet kan uitsluiten.

Johnny Depp.

De volgende getuige was psychiater en arts David R Spiegel. Hij is getuige voor het team van Amber Heard en werd als eerste verhoord door de advocaat van de actrice, Elaine Bredehoft. Dr. Spiegel bevestigt dat hij videobewijs heeft gezien waarin Depp “een kast dichtslaat, een glas breekt en tegen mevrouw Heard schreeuwt terwijl hij een wijnglas in zijn hand heeft”. Hij zegt dat hij twee keer een aanvraag ingediend heeft om Depp te mogen spreken, maar zegt dat zijn verzoeken afgewezen werden door Depp en zijn advocaten. Dr. Spiegel stelt ook dat Depp in het verleden toegegeven heeft “een film te hebben gemaakt terwijl hij dronken was”. De arts kan zich wel niet meer herinneren om welke film het gaat.

Grillig gedrag

Psychiater David R Spiegel liet tijdens zijn getuigenis ook blijken dat Depp op regelmatige basis ‘grillig gedrag’ vertoonde. Vervolgens heeft hij het over enkele sms-berichten van de acteur waarin hij vulgaire taal gebruikt zou hebben. De psychiater zei ook dat Johnny Depp “een geschiedenis van zelfdestructief gedrag heeft”, waaronder zichzelf snijden en verbranden. Hij zegt op de hoogte te zijn van een sms waarin Depps arts, dr. Kipper, zei dat Depp uit woede het topje van zijn eigen vinger met een mes had afgesneden nadat Amber Heard met hem ruzie had gemaakt over zijn alcoholgebruik.

Amber Heard

De volgende getuige is producer Katheryn Arnold. Arnold noemt een aantal van de celebs waarmee ze heeft gewerkt, waaronder Salma Hayek, en prijzen die haar films hebben gewonnen, waaronder één op het Filmfestival van Venetië. Ze begint met te praten over Depp en het eventuele inkomensverlies dat hij heeft geleden sinds Heards opiniestuk in The Washington Post. Volgens Katheryn Arnold heeft het artikel weinig effect gehad op de carrière van Johnny Depp. “Heel weinig mensen hebben het stuk vóór de rechtszaak opgemerkt”, klinkt het onder meer. Het tegenovergestelde is dan weer van toepassing voor Depps rechtszaak tegen ‘The Sun’. Tijdens haar getuigenis maakte de vrouw ook nog duidelijk dat ook de carrière van Amber Heard geleden heeft onder de vete. Arnold zegt dat de online negativiteit “het filmmakers en andere bedrijven moeilijk heeft gemaakt om met Amber samen te werken”.

Kate Moss

Vermoedelijk zal ook Kate Moss, het voormalige supermodel en ex-vriendin van Johnny Depp, deze week getuigen in de rechtbank. De Britse stond aanvankelijk niet op de lijst, maar nadat Amber Heard de naam van Moss gebruikte tijdens haar getuigenis mag het model nu dus wel opgeroepen worden om te getuigen. Amber Heard vertelde tijdens haar getuigenis onder meer over de eerste keer dat Depp haar sloeg, na een ruzie waarin ook haar zus Whitney betrokken raakte. “Whitney gooide zichzelf tussen ons in”, klonk het. “Ze probeerde Johnny te laten stoppen. Ze stond met haar rug naar de trap en Johnny haalde naar haar uit. Ik aarzelde niet, ik wachtte niet: ik moest meteen denken aan Kate Moss en de trappen.” Het fragment ging al snel viraal op sociale media en dan vooral de reactie van Ben Chew, een van de advocaten van Depp. Wanneer Heard het over Moss heeft, draait die zich om naar de rest van het team en schudt hij zijn vuist in de lucht, als een overwinningsteken.

Kate Moss

Volgens geruchten zal Moss op woensdag via een videogesprek getuigen in de rechtbank. Het 48-jarige model had tussen 1994 en 1997 een relatie met Depp. Ondanks hun breuk hebben de twee wel nog steeds een goede band. “Ik was altijd onder de indruk van zijn vriendelijkheid, zijn geweldige brein, zijn talent en zijn gevoel voor humor”, aldus het model in een eerder interview. Kate Moss mocht aanvankelijk niet getuigen omdat haar verhaal niet ‘relevant’ was, maar dankzij de getuigenis van Amber Heard komt hier nu dus verandering in. Kans is dus groot dat de getuigenis van Kate Moss nadelig zal uitdraaien voor de ‘Aquaman’-actrice.

Johnny Depp