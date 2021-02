Johnny Depp volgende maand weer voor de rechter

Depp kreeg in november te horen dat onvoldoende was bewezen dat er in de zaak sprake was van smaad omdat er genoeg bewijs was dat hij zijn ex-vrouw Amber Heard mishandelde. De acteur wilde in hoger beroep gaan tegen de uitspraak, maar dat werd afgewezen. Depp stapte daarom naar het hooggerechtshof omdat hij wil dat de zaak wordt heropend.