Johnny Depp verklaart op proces dat hij slachtoffer was van huiselijk geweld

Van drugs op hun huwelijk tot 'waanzin, chaos en geweld': de strafste zaken uit de getuigenis van Johnny Depp

“Ik heb in mijn leven nog nooit een vrouw geslagen.” Johnny Depp (58) herhaalde het verschillende keren tijdens zijn getuigenis in de rechtbank van Virginia. Drie dagen lang werd hij afgelopen week ondervraagd over hoe hij zich tijdens z'n relatie met Amber Heard (36) gedragen had. Over de stiekeme opnames die ze van elkaar maakten. Over de sms’jes en mails die ze naar elkaar en vrienden stuurden. Over de gewelddadige incidenten die hun huwelijk kenmerkten. Dat het om een compleet verziekte relatie ging, staat als een paal boven water. “Ik zag mijn vingerkootje eruit steken.”

24 april