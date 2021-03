Johnny Depp trekt donderdag naar rechter om zaak tegen tabloid te heropenen

Celebrities Kinderwens van Khloé Kardashian heeft door de coronacri­sis vertraging opgelopen

10 maart Het is geen geheim dat Khloé Kardashian (36) graag een broertje of zusje voor haar dochter True (2) wil. De realityster heeft haar kinderwens de afgelopen periode namelijk niet onder stoelen of banken gestoken en in een nieuwe aflevering van ‘Lady Parts with Sarah Hyland’ heeft ze openlijk verteld dat de coronacrisis een stokje voor haar plannen heeft gestoken.