Johnny Depp stapt naar hof van beroep na verlies tabloidzaak

Celebrities Knabbelen met de Kerstkonin­gin: Mariah Carey lanceert eigen koekjes­merk

4 december ‘Kerstkoningin’ Mariah Carey (50) is dit jaar niet alleen te horen met haar klassieker ‘All I Want For Christmas Is You’. De zangeres lanceert ook haar eigen koekjeslijn Mariah’s Cookies, waarmee ze nog nadrukkelijker aanwezig is tijdens de feestdagen. Dat meldt Page Six.