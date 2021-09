Johnny Depp spreekt zich opnieuw uit over rechtszaak: “Ik ben een slachtoffer van cancel culture”

Depp mocht vandaag de Donostia Award op het Spaanse San Sebastian Film Festival in ontvangst nemen. Een prijs voorbehouden voor artiesten die al veel hebben bijgedragen aan de filmwereld. Een controversiële zet van het festival, gezien Depp ervan beschuldigd wordt zijn ex-vrouw Amber Heard geslagen te hebben. Voor hij het podium op mocht om zijn award op te halen, sprak de acteur zich uit over zijn sombere situatie. “Ik ben het slachtoffer geworden van de cancel culture”, meent hij. Depp is na zijn verlies tegen The Sun immers heel wat jobs kwijtgeraakt. Zo werd hij ontslagen bij Disney (waar hij al jaren de rol van Jack Sparrow vertolkte in de ‘Pirates of the Caribbean’-films) en bij Warner Bros. (waar hij schurk Grindelwald zou spelen in de ‘Fantastic Beasts’-franchise).