Johnny Depp over zijn toevluchtsoord, de Bahama’s: “Hier kan ik ontsnappen aan het publieke oog”

Johnny Depp heeft zijn hart verloren op de Bahama’s. “Waar ik me normaal voel en het meest als mezelf in deze wereld, is denk ik op mijn plek op de Bahama’s, omdat het een eiland is en niemand naar me kijkt.” De ‘Pirates of the Carribean’-acteur kan hier ontsnappen aan het publieke oog. “Je moet een toevluchtsoord hebben, een veilige plek waar je kan ontsnappen aan de controle en interesse van anderen. Een plek waar je gewoon op een strand kan zitten, kan lezen, schilderen, mediteren of wat dan ook. Dat is vrijheid voor mij. Dat is de enige échte vrijheid.”